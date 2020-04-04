В Тюменской области составили первые протоколы за нарушение режима самоизоляции

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Первые протоколы составлены в Тюменской области за нарушение режима всеобщей самоизоляции населения, сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, профилактическую разъяснительную работу с населением о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, многие пока игнорируют это требование. Сотрудники полиции уже выявили молодых тюменцев, которые совершили административно правовое нарушение, предусмотренное статьей 20.6 прим. 1 Кодекса об административном правонарушении. В отношении них составлены административные протоколы, которые будут направлены в суд для приятия решения", - пояснил он.

В Кодекс об административных нарушениях РФ внесены изменения, устанавливающие административную ответственность за несоблюдение самоизоляции при объявленном режиме повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

В частности, в главу 20 КоАП РФ включена новая статья 20.6.1, согласно которой к административной ответственности можно привлекать всех, кто нарушает режим самоизоляции. За несоблюдение правил для граждан предусмотрены предупреждение или штраф от 1 до 30 тыс. рублей, для должностных лиц – штраф от 10 до 50 тыс. рублей, для ИП – штраф от 30 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 300 тыс. рублей.

Для тех, кто на карантине по предписанию Роспотребнадзора, но нарушает установленный режим, согласно статье 6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф от 15 до 40 тыс. руб.; на должностных лиц – от 50 до 150 тыс. рублей; ИП – от 50 до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Татьяна Тихонова