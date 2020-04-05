Анна Попова: соблюдение элементарных правил гигиены защитит от заражения коронавирусом

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Соблюдение элементарных гигиенических правил поможет избежать заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

Она подчеркнула, что правила профилактики коронавируса схожи с теми, которые необходимо соблюдать для недопущения заражения гриппом и пневмонией.

Во-первых, нужно регулярно и тщательно мыть руки. Важно, чтобы они всегда были чистыми. Руки также можно протирать дезинфицирующими растворами, гелями и салфетками.

"Ворота инфекции – это наши дыхательные пути и слизистые. Следовательно, грязные руки, грязные предметы, карандаши, ручки, телефоны к нашим слизистым прикасаться не должны. Мы должны держать в чистоте руки, лицо, промывать носовые ходы. Других входных ворот для инфекции нет. Слизистые глаз, ротовой полости, носа должны быть недосягаемы для вируса", - пояснила Анна Попова.

Во-вторых, если необходимо куда-то ехать, то важно использовать маску для защиты органов дыхания. Не стоит прикасаться к ручкам, поручням, и другим предметам, к которым прикасается большое количество людей.

Еще один момент, на котором акцентировала внимание Анна Попова, - это забота о пожилых и людях с хроническими заболеваниями.

"Мы должны позаботиться о группе риска. Это не только пожилые, но и люди, страдающие заболеваниями бронхо-легочной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Плюс к этому не стоит выходить без надобности из дома, посещать людные места. Нужно посидеть дома и это период пройдет спокойно и без вреда для здоровья. Коронавирус в 80% случаев протекает бессимптомно. Поэтому даже контакт со здоровым на первый взгляд человеком может привести к заражению", - добавила она.

Любовь Голышева