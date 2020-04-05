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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

За сутки в Тюменской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Общество, 16:02 05 апреля 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Тюменской области не зафиксировано. Всего, по данным на 5 апреля, в России за последние сутки зарегистрировано 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах, сообщает оперативный штаб Москвы.

536 случаев зафиксировано в Москве, 45 – в Московской области, 22 – в Нижегородской области, 20 – в Санкт-Петербурге, по 10 – в Тульской и Ленинградской областях, 4 – в Красноярском крае, 3 - в Ханты-Мансийском автономном округе, по 2 – в Крыму и в Камчатском крае. Также по одному случаю выявлено в Ярославской, Челябинской, Новосибирской областях и Хабаровском крае.

За сутки по России полностью выздоровели 22 человека, зафиксировано два летальных исхода. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.

Всего по данным на 5 апреля в России зарегистрировано 5 тыс. 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

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# коронавирус

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