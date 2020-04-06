Ученый назвал единственный эффективный способ профилактики коронавируса

| Фото: Министерство здравоохранения РФ | Фото: Министерство здравоохранения РФ

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Наиболее эффективным методом профилактики коронавируса нового типа, как и других инфекционных заболеваний, является вакцинация, рассказал заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни", – подчеркнул эпидемиолог.

Он добавил, что около 20 компаний, в том числе российских, начали разработку вакцины от коронавируса. Но ее замедляет отсутствие чувствительных к коронавирусу лабораторных животных.

При этом Александр Горелов подчеркнул, что вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной инфекции.

Всего по данным на 5 апреля в России зарегистрировано 5 тыс. 389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.