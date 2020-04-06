Школьники в Тюменской области, питающиеся бесплатно, получили продуктовые наборы

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Бесплатные продуктовые наборы на десять дней дней получили родители тюменских школьников, имеющие право на бесплатное питание. Образовательные учреждения закрыты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, однако даже в такой ситуации региональные власти четко выполняют свои социальные обязательства.

О том, как проходила выдача продуктовых наборов, рассказала в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор средней школы N 69 Эльвира Амирова.

"Выдачу продуктовых наборов мы начали 4 апреля и должны завершить 6 апреля. По указанию губернатора Тюменской области Александра Моора их получают родители наших учеников из малообеспеченных семей, а также семьи, в которых есть школьники с ограниченными возможностями здоровья. В обычное время эти категории учащихся имеют право на бесплатное школьное питание", - сообщила руководитель образовательного учреждения. В средней школе N 69 выдано в общей сложности около 600 продуктовых наборов.

В продуктовый набор для учащихся из малообеспеченных семей, которым полагается бесплатное питание один раз в день на сумму 80 рублей, входят такие продукты, как сыр, полукопченая колбаса, сливочное масло, сгущеное молоко и фрукты. Стоимость такого набора для бюджета составляет около 800 рублей.

Детям с ограниченными возможностями здоровья бесплатное школьное питание полагается дважды в день на сумму около 180 рублей. Поэтому продуктовый набор для них отличается более широким ассортиментом: сыр, полукопченая колбаса, два вида сливочного масла - сладкое и шоколадное, сгущеное и ультрапастеризованное молоко, макароны, пирожные и фрукты. Государству каждый такой набор обходится примерно в 1,8 тыс. рублей.

Классные руководители заранее обзвонили всех родителей и пригласили их для получения бесплатных продуктовых наборов в соответствии с графиком. Каждому было назначено точное время. Поэтому никаких очередей, никакого ажиотажа и скопления людей в школах не было.

Мама ученика пятого класса Вера Тельминова продуктовым набором осталась довольна.

"Я очень рада, что в сегодняшней непростой ситуации, когда школы закрыты, государственные средства, выделяемые на бесплатное питание для школьников, использованы эффективно. Наши ребятишки получают то, что им положено. Продукты, конечно, пригодятся", - сказала она.

Игорь Шилов воспитывает дочь-девятиклассницу с ограниченными возможностями здоровья. Он тоже доволен бесплатным продуктовым набором.

"Хорошее дело, конечно. Ребенок учится дистанционно, а я вот пришел за продуктами для него. Моя Маша - человек дисциплинированный, к занятиям относится очень ответственно", - рассказал отец школьницы.

В первой половине дня 6 апреля практически завершилась выдача бесплатных продуктовых наборов и в тюменской средней школе N 15. По словам директора школы Ирины Носовой, 4 и 6 апреля родители детей, имеющих право на бесплатное питание, получили более 400 наборов, в том числе 110 - для детей с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы услышали от родителей слова благодарности и пожелания здоровья", - поделилась впечатлениями Ирина Носова.

Необходимо отметить, что при выдаче бесплатных продуктовых наборов в школах в полной мере соблюдался режим биологической безопасности.

Евгений Бабенко