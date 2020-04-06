Предприниматели Голышманово перешли на онлайн-продажи

| Фото: Голышмановское телевидение | Фото: Голышмановское телевидение

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Решение о введении дистанционной работы для субъектов малого бизнеса принято на заседании оперативного штаба в администрации Голышмановского городского округа на основании постановления №120 правительства Тюменской области. Сферы непродовольственных услуг, строительных материалов легально получили возможность работать онлайн с 6 апреля.

Об этом в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

"На заседании штаба еще раз призвали всех предпринимателей, руководителей предприятий к ответственному подходу по профилактике новой коронавирусной инфекции: соблюдение эпидрежима, обработки, оснащение работников масками, перчатками. Субъекты малого бизнеса попробуют новый для себя вид работы. Онлайн-продажи помогут им поправить дела за тот период времени, что округ находился в режиме повышенной готовности", - рассказал он.

| Фото: администрация Голышмановского округа во Вконтакте | Фото: администрация Голышмановского округа во Вконтакте

С начала действия режима повышенной готовности по профилактике коронавируса в Голышмановском городском округе 17 человек находились на карантине – это те, кто прибыл из ближнего и дальнего зарубежья. На сегодня на самоизоляции находятся 11 человек, остальные вышли на работу, совершенно здоровы.

По словам главы Голышмановского округа, ими был зарегистрирован факт того, что один житель Голышманово прибыл из-за границы и не обозначился – не позвонил на телефон горячей линии, не сообщил о себе. В отношении него собраны материалы, переданы для вынесения наказания.

Более 70 человек - специалисты комитета по молодежной политике и спорту, общественной молодежной палаты и комплексного центра соцобслуживания населения - занимаются волонтерской деятельностью. Они доставляют продукты питания, лекарства одиноко проживающим гражданам и по одному выходят и раздают памятки на улицах поселка, информируют населения о профилактике коронавируса. Нагрузка на них небольшая – по Голышманово две-шесть заявок каждый день.

| Фото: Голышмановское телевидение | Фото: Голышмановское телевидение

"Парк у нас один и проходной находится напротив ОВД и из администрации хорошо просматривается. Так что все под контролем, - говорит Александр Ледаков. - Члены оперативного штаба, сам лично, посещаем действующие магазины, проверяем меры предосторожности. Также в магазинах для проверки бывают специалисты Роспотребнадзора, комитета по экономике. Пока сигналов о нарушении санитарных норм, социальной дистанции нет".

| Фото: администрация Голышмановского округа во Вконтакте | Фото: администрация Голышмановского округа во Вконтакте

Из 158 сотрудников администрации Голышмановского округа максимум 90 человек приходят на рабочее место. Это руководители комитетов, ответственные специалисты и техперсонал, который занимается уборкой. На месте работает и пост пожарной охраны. Остальные работают удаленно. Такая форма работы будет применена до конца апреля.

Анжела Лебедева