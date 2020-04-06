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Участники проекта "ДомашкаГО" получили подарки от футбольного клуба "Зенит"

Общество, 19:00 06 апреля 2020

проект «ДомашкаГО» во ВКонтакте | Фото: проект «ДомашкаГО» во ВКонтакте

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Призы с автографами игроков "Зенита" получили участники вебинара "PR самого популярного футбольного клуба страны", который прошел в поддержку проекта "ДомашкаГО", сообщают организаторы.

Его провел начальник PR-отдела футбольного клуба "Зенит" Никита Севостьянов. Задавший самый интересный вопрос лектору получил брендированный мяч, авторы лучших "домашек" - футболки с автографами игроков Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева или Андрея Лунева.

"ДомашкаГО" — промо-проект, запущенный в режиме онлайн. Благодаря ему школьники, студенты, фрилансеры и геймеры смогут провести карантин с пользой: получить новые знания, пообщаться с другими участниками и выполнить задания от организаторов. После каждого вебинара участники выполняют домашние задания. Кроме того,каждый день они могут поучаствовать в челленджах. По состоянию на 5 апреля участники выполнили уже 1 тыс. 369 челленджей. За это они получают игровую валюту и призы от организаторов и партнеров проекта.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте и следить за новостями в официальной группе проекта ВКонтакте.

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# коронавирус , образование

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