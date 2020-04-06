В Тюменской области часть предприятий возобновят работу

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор назвал отрасли экономики, которым разрешат работать в период борьбы с коронавирусом

Работа ряда предприятий будет разрешена в регионе в условиях борьбы за предотвращение распространения коронавируса, главное условие - строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил в видеообращении тюменцам губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Думаю, мы с вами прошли первый и очень важный этап - поверили в опасность нового коронавируса, осознали серьезность ситуации. Мы все понимаем ответственность, которая на нас ложится. Мы можем дисциплинированно и с минимальными потерями выйти из этой ситуации", - обратился к землякам Александр Моор.

Основной риск распространения инфекции несут жители региона, которые возвращаются из-за рубежа, отметил губернатор. Основная их часть вернулась до 30 марта, когда было прекращено транспортное сообщение между Россией и другими странами. Например, 5 апреля в Тюменскую область вернулся из-за границы только один человек.

Все вернувшиеся из-за границы получали постановление Роспотребнадзора о необходимости соблюдать самоизоляцию, напомнил Александр Моор. Большинство из них именно так и поступали. Но, к сожалению не все. Нарушителей, передвигавшихся на личных автомобилях, выявляли с помощью ГИБДД. Контроль за соблюдением режима самоизоляции проводился с помощью операторов мобильной связи.

"Тюменцы достойно и ответственно вели себя на первом этапе борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сегодня в регионе только 11 человек, у которых подтвержден диагноз по коронавирусу. Думаю, для первого этапа это - неплохой результат. Но это повод расслабляться. На новом этапе мы должны по-прежнему соблюдать ограничительные меры, чтобы защитить здоровье земляков. Но при этом нам следует подумать и об экономике, которая тоже пострадала", - заявил губернатор.

Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, продлится не один месяц, поэтому нужно научиться жить в новых условиях, работать, развивать экономику, подчеркнул глава региона.

"Мы начинаем осторожно разрешать деятельность некоторых предприятий. Главное требование ко всем, кому будет разрешено работать - жесткое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Мы будем строго наказывать нарушителей правил", - подчеркнул Александр Моор.

Постановление правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности", в котором утвержден список требований к предприятиям, которые возобновили работу.

Евгений Бабенко