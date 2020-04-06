Александр Моор назвал отрасли экономики, которым разрешат работать в период борьбы с коронавирусом

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Некоторые отрасли региональной экономики смогут начать работу с 13 апреля при условии соблюдения строгих санитарно-эпидемиологических правил. Об этом заявил в видеообращении к тюменцам губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы, поступающие от предпринимателей.

"В соответствии с региональными нормативными документами уже сейчас могут работать аптеки, продовольственные магазины, организации общепита, которые осуществляют доставку, а также магазины зоотоваров, организации, предоставляющие ритуальные услуги", - напомнил губернатор.

Кроме того, 4 апреля губернатор подписал постановление, разрешающее работу магазинов промышленных товаров, которые ведут дистанционную торговлю с доставкой на дом.

"Мы внимательно анализировали потребности тюменцев, понимая, в какой ситуации они находятся. Взвесив эпидемиологические риски, мы дополнили список тех, кому можно работать, следующим перечнем: магазины, реализующие оптико-офтальмологические изделия, предприятия, осуществляющие пошив средств индивидуальной защиты, организации, занятые ремонтом служебного автотранспорта, принадлежащие предприятиям, деятельность которых не приостановлена, а также грузового транспорта, принадлежащего частным лицам", - сообщил Александр Моор.

Кроме того, по словам губернатора, работа разрешена предприятиям, деятельность которых организована в дистанционном режиме по месту проживания работников. Если же предприятию напрямую не разрешено работать - значит, оно находится на выходных до 30 апреля, в соответствии с указом президента России.

Деятельность еще некоторых отраслей, при готовности соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические меры, будет разрешена с 13 апреля, сообщил Александр Моор. Логика тут простая. Абсолютное большинство тюменцев вернулись из зарубежных поездок до 30 марта. К 13 апреля истекает срок пребывания этих людей в карантине или обязательной самоизоляции.

Полный перечень отраслей, которые смогут возобновить работу с 13 апреля, содержится в постановлении правительства Тюменской области.

"В первую очередь это обрабатывающие производства, а также строительство. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы этот перечень будем расширять", - заявил Александр Моор. Чтобы возобновить работу, предприятия должны выполнить все требования Роспотребнадзора.

"Напоминаю, что ситуация может измениться в любой момент, как в лучшую, так и в худшую сторону. Но я уверен, что только благодаря нашей с вами совместной ответственности и дисциплине мы сможем пройти этот сложный период с минимальными потерями, найдем баланс между ограничительными мерами и работой экономики, чтобы жители региона не потеряли своих доходов", - обратился к предпринимателям Александр Моор.

Евгений Бабенко