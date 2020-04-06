В Тюменской области сформирован резерв тестов на COVID-19

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тесты на коронавирус есть во всех медицинских учреждениях региона в необходимых количествах. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы, которые тюменцы задали ему в социальных сетях.

"Кроме того, тестирование на коронавирус делают и учреждения Роспотребнадзора. У врачей есть четкий алгоритм действий, и они ему следуют. Система здравоохранения региона абсолютно готова. Имеется необходимое количество инфекционных коек и аппаратов ИВЛ, запас средств индивидуальной защиты", - подчеркнул губернатор. Кроме того, ожидаются поставки СИЗ в соответствии с решениями, принятыми на федеральном уровне.

Все городские коммунальные службы работают, уборка мусора ведется в обычном режиме, сказал Александр Моор, отвечая на еще один вопрос.

"Есть проблемы с некоторыми предприятиями, которые сейчас временно не работают, но ситуация находится на контроле. О всех фактах несвоевременного вывоза мусора нужно сообщать на портал "Тюмень - наш дом". Квартальные и соответствующие службы оперативно отреагируют", - заверил глава региона.

Стоматологические поликлиники, несмотря на ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса, должны продолжать работу в режиме оказания неотложной помощи, отметил губернатор.

"На дачу с семьей выезжать можно. Но именно с семьей. Не проводите пикников с друзьями и соседями. Постарайтесь минимизировать контакты с другими людьми", - обратился к тюменцам губернатор.

Госпитализаций иностранных граждан в тюменские больницы в последнее время не было, опроверг глава региона очередной фейк. Но если какому-то человеку, находящемуся на территории Тюменской области, потребуется экстренная медицинская помощь, она всегда будет оказана, независимо от гражданства и наличия полиса.

Тюменцы могут посещать пожилых или заболевших родственников для доставки им продуктов питания, медикаментов, товаров первой необходимости, напомнил Александр Моор.

Говоря о работе школ, глава региона сообщил, что с 6 по 30 апреля учебный процесс будет идти в дистанционном режиме. Сроки и формы проведения ЕГЭ будут определены на федеральном уровне.

Отвечая на вопросы о блокировке льготных транспортных карт, губернатор напомнил, что это была вынужденная мера, поскольку многие владельцы таких карт не соблюдали режим самоизоляции.

"Мы разблокировали льготные транспортные карты работников медицинских учреждений и волонтеров. Решение о разблокировке остальных карт будет приниматься, исходя из ситуации", - сказал Александр Моор.

Глава региона поблагодарил тюменцев за вопросы.

"Мы будем оперативно отвечать на все обращения жителей региона. Спасибо тюменцам за ответственное отношение к режиму самоизоляции. Будьте здоровы!", - обратился к землякам Александр Моор.

Евгений Бабенко