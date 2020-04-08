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В Большом Сорокино построят вторую очередь станции водоочистки

Общество, 17:18 08 апреля 2020

sorokino.admtyumen.ru

Строительство второй очереди станции водоочистки запланировано в Большом Сорокино в в рамках нацпроекта "Экология" и регионального проекта "Чистая вода".

Об этом сообщает пресс-служба администрации Сорокинского района. Производительность новой станции составит 1 тыс. кубометров воды в сутки. Существующая станция очищает вдвое меньше.

По словам начальник отдела ЖКХ администрации Сорокинского района Андрея Полеваева, контракт на строительство заключен. Заказчик объекта — дирекция коммунального хозяйства и строительства Тюменской области, подрядная организация — проектно-строительная компания "Тюмень-инжиниринг".

Также планируется завершить к 1 июня 2021 года работы на очистных сооружениях. Здесь появятся два новых резервуара общей емкостью 1 тыс. кубометров. Объект оснастят современным оборудованием.

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# очистные сооружения , Сорокинский район , станция водоочистки

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