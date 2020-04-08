Более двадцати тысяч исследований на коронавирус провели в регионе

| Фото: www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

20 тыс. 769 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) провели в Тюменской области с начала 2020 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Обследование прошли тюменцы, которые вернулись на территорию страны из-за рубежа, контактировали с больными COVID-19, а также все заболевшие внебольничной пневмонией и граждане старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания.

Кроме того, в регионе началось еженедельное тестирование медицинских работников, имеющих риски инфицирования коронавирусом на рабочих местах. При появлении симптомов, не исключающих COVID-19, анализы берутся немедленно.

Исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лабораториях на базе семи организаций. В их число входят Центр гигиены и эпидемиологии Тюменской области, Областная клиническая больница № 1, Областная инфекционная клиническая больница, областной кожно-венерологический диспансер, областная больница № 3 (Тобольск), областная больница № 4 (Ишим). Тестирование можно пройти в лаборатории частной клиники "Доктор АРБИТАЙЛО".

Положительные результаты лабораторных исследований, полученные на базе лабораторий медицинских организаций и Центра гигиены и эпидемиологии Тюменской области до 3 апреля подтверждались в центре "Вектор" Роспотребнадзора, после 3 апреля – в Тюменском научно-исследовательском институте краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора.

Проведен учет всей приборной базы для проведения ПЦР–диагностики в Тюменской области. Приобретено новое лабораторное оборудование, что позволит увеличить ежедневные объемы тестирования.