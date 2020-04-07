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Участники проекта "ПолитСтартап" помогут волонтерам

Общество, 18:51 07 апреля 2020

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Развезти школьные продуктовые наборы семьям Тюменского района, в которых растут дети с ограниченными возможностями здоровья, помогут участники проекта "ПолитСтартап", сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

Такие продуктовые наборы положены детям, которые получали льготное бесплатное питание в школах во время учебы. Образовательные учреждения Тюменского района организуют для этого пункты выдачи, волонтеры же, чтобы обеспечить режим самоизоляции для семей, где есть дети с ограничениями по здоровью, привозят продукты прямо на дом.

Добровольцы Валерия Высоцкая, Денис Майный и Евгений Карпов уже передали 38 наборов в семьи Московского муниципального образования.

Аналогичная работа проведена в Мальково, где волонтеры Альберт Юсупов и Марина Хлынова доставили на дом 25 продуктовых наборов.

Налажена доставка наборов в Переваловском муниципальном образовании и в п. Богандинском, там к участнику проекта "ПолитСтартап" Евгению Часову присоединились секретари первичных отделений партии в муниципалитете. В ближайшие дни волонтеры приступят к работе в Каменском и Чикчинском муниципальных образованиях.

"Сейчас как никогда важно объединиться и в трудной ситуации помочь тем, кто в этом остро нуждается. Вклад каждого из нас необходим, чтобы общими усилиями победить пандемию. Мы можем только приветствовать желание молодежи из кадрового проекта партии присоединиться к волонтерскому движению", – отметил секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

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# волонтеры , коронавирус , ПолитСтартап

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