Корпоративные волонтеры помогают пожилым и маломобильным тюменцам

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

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К тюменскому штабу помощи пожилым и маломобильным людям присоединились корпоративные волонтеры компании Dream Group и автономной некоммерческой организации "Обновление". Помимо стандартного набора продуктов и лекарств добровольцы, используя резервы компаний, доставляют антисептические средства, сообщает городской многопрофильный центр.

"Сложившаяся ситуация хоть и разъединила людей физически, но сплотила морально. Отзывчивость и благодарность творят чудеса. Надеемся, скоро все вернется на круги своя, а пока делаем все, что в наших силах", – отметил генеральный директор компании Dream Group Сергей Коростелев, возглавивший корпоративное волонтерское движение.

Компания Dream Group оказывает услуги по клинингу, химчистке, дезинфекции, санитарной, акарицидной обработке и т. д. Сотрудники отлично знают санитарные правила и предпринимают все меры защиты во время доставки посылок горожанам.

АНО "Обновление" специализируется на оказании помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Параллельно организация ведет работу в нескольких направлениях, в том числе, кормит бездомных, помогает малоимущим и многодетным семьям.

Желающие оказать посильную помощь нуждающимся могут присоединиться к волонтерскому движению. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте dobro.ru. После этого станут доступны ссылки регистрации в проекте и дистанционного обучения.