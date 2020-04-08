Тюменские предприниматели получают информационную поддержку в кризисный период

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Специальный раздел "Антикризисные меры поддержки" создан на сайте фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области", рассказал генеральный директор Фонда Андрей Шальнев.

"В этом разделе мы аккумулируем все направленные на поддержку бизнеса нормативно-правовые акты, которые принимает федеральное правительство. Кроме того, рассказываем о всех меры правительства Тюменской области, публикуем документы о господдержке предприятий в текущих условиях. Информация обновляется ежедневно", - сообщил Андрей Шальнев.

Кроме того, в инвестиционном агентстве Тюменской области начала работу горячая телефонная линия 8-932-479-34-33. Почта горячей линии iato@iato.ru.

"Мы стараемся оперативно реагировать на все запросы от предпринимателей. Наши представительства работают в каждом муниципалитете региона. В районах созданы бизнес-группы с предпринимателями в мессенджере Viber. Там также постоянно публикуется вся актуальная информация о мерах господдержки бизнеса, которые принимает правительством Тюменской области", - отметил генеральный директор регионального инвестиционного агентства.

Напомним, что в регионе стартовала серия веб-семинаров по работе бизнеса в кризисных условиях. Семинары проходят с привлечением экспертов от бизнес-сообщества, "Деловой России", "ОПОРЫ РОССИИ", областной Торгово-промышленной палаты. Андрей Шальнев пригласил предпринимателей принять участие в семинарах и поделиться своим опытом.

Напомним, что в регионе работает единая горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22.

Евгений Бабенко