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Лесные голуби вяхири вернулись на озеро Андреевское

Общество, 10:01 11 апреля 2020

Марии Ивановой во ВКонтакте | Фото: Марии Ивановой во ВКонтакте

Лесные голуби вяхири, поселившиеся прошлым летом в окрестностях одного из дачных кооперативов на Андреевском озере, вернулись к своему старому гнезду. Ранним утром 10 апреля они снова разбудили дачников, которые всю зиму жили на озере трубными звуками.

Вяхирь, по оценке тюменских орнитологов, птица достаточно распространенная в наших лесах. Но вот то, что она поселилась рядом с человеческим жильем – случай, действительно, уникальный. Дикому лесному голубю, по рассказам специалистов, больше по нраву тишина.

Летом 2019 года вяхири, поселившиеся на озере Андреевском, дали потомство. Голубята, осваивая территорию, совсем по-домашнему гуляли по дачным дорожкам, склевывая по пути обнаруженные зернышки и ягоды. Осторожно поглядывая на хозяев дачи, пили воду из искусственного прудка.

Такое поведение, по мнению орнитологов, совсем не свойственно этим осторожным птица, которые обычно предпочитают обустраивать свои гнезда не ближе, чем в двух километрах от человеческих поселений. Вероятно, умные вяхири посчитали дачный поселок временным пристанищем людей вполне пригодным и для их временного проживания. Вяхирь – птица перелетная и в Сибири на зиму не остается.

Пока трудно определить все ли семейство вернулось на Андреевское. Воркуют птицы в двух местах.

Борис Олейник

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# голуби

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