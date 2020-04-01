Лжебанкир обманул жительницу Ишимского района почти на сорок тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39 тыс. рублей лишилась жительница Ишимского района, поверив телефонному мошеннику. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает УМВД по Тюменской области.

Женщина рассказала полицейским о том, что неизвестный предупредил ее о попытке снять деньги с ее счета. Чтобы сохранить сбережения, он попросил назвать реквизиты карты и пришедший на сотовый телефон код.

Потерпевшая поверила словам собеседника и передала персональные данные своей банковской карты. В результате на телефон потерпевшей пришло сообщение о списании 39 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".