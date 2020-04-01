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Тюменская область - в лидерах по числу созданных рабочих мест в УФО

Экономика, 12:34 13 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вторую строчку занимает Тюменская область по числу созданных рабочих мест среди субъектов Уральского федерального округа по данным рейтинга, который составило РИА "Новости". Среди субъектов Российской Федерации регион расположился на 12 месте.

В течение последних трех лет число рабочих мест увеличилось в 25 регионах России, сократилось — в 60. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Подмосковья. За этот период в столице появилось 89 тыс. новых рабочих мест, в Московской области — в два раза больше — 200 тыс. В Тюменской области за три года было создано 20,1 тыс. рабочих мест, в Ханты-Мансийском автономном округе - 15,5 тыс. На Ямале число рабочих мест сократилось на 3,6 тыс.

За последние 10 лет в Тюменской области появилось 74,3 тыс. рабочих мест. В Югре прибавилось 51,9 тыс., на Ямале - 7 тыс.

https://ria.ru/ | Фото: https://ria.ru/

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