В Тобольске устанавливают монумент "Тоболяков бессмертный полк"

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Работы по созданию монумента "Тоболяков бессмертный полк" продолжаются. Это долгожданное для всех нас событие и оно надолго останется в наших сердцах и памяти.

Об этом в своем аккаунте в Instagram глава города Максим Афанасьев.

"Спасибо всем, кто принял участие в работе над проектом. Для размещения на Стене памяти уже собрано 3 тысячи 222 фотографий ветеранов. Спасибо неравнодушным тоболякам, совету ветеранов, депутатскому корпусу всем тем, кто искренне поддерживал и помогал!", - сказал он.

Над созданием мемориальной композиции "Тоболяков бессмертный полк" в течение девяти месяцев трудились художники, скульпторы Екатеринбургского художественного фонда, под руководством директора Сергея Титлинова. Он в Тобольске, на месте вносит последние штрихи в композицию.

В основе монумента – 50 жителей Тобольска, внесшие неоценимый вклад в историю Великой Отечественной войны, Великую Победу. Позади комплекса установят Стену памяти участников войны и тружеников тыла. Вдоль Аллеи памяти на плитах размещены барельефы с именами тоболяков - Героев СССР.

Аллею памяти и мемориал "Вечный огонь" ждут преобразования. Ремонт на объектах начался в конце марта 2020 года. Завершатся работы до Дня Победы. На ремонт памятных объектов и благоустройство прилегающей территории из бюджета города будет освоено около 12 млн рублей.

На монумент "Тоболяков бессмертный полк" и Стену памяти выделено 26 млн рублей.

Анжела Лебедева