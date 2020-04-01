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Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

Общество, 18:21 13 апреля 2020

Минобороны России | Фото: Минобороны России

Документальный раздел, посвященный 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов, открыт на сайте Минобороны.

В историческом разделе "Венский вальс Победы" находятся рассекреченные документы из фондов Центрального архива военного ведомства. Посетители смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами — боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами Верховного Главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Вены от немецко-фашистских захватчиков является продолжением деятельности Минобороны, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

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# документы , Минобороны

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