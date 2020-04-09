Проект "Великая Отечественная война глазами очевидцев" стартовал в Исетском

Никифорова Матрена Васильевна | Фото: Исетский молодежный центр Никифорова Матрена Васильевна | Фото: Исетский молодежный центр

Социально-исторический проект "Великая Отечественная война глазами очевидцев" стартовал в Исетском районе в честь 75-летия Победы.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист по патриотике и профориентации Исетского молодежного центра Виталий Штрейх, организаторы предлагают жителям района снять видеорассказы, основанные на воспоминаниях о войне.

"Это может быть интервью с фронтовиком, тружеником тыла, детьми войны или их близкими родственниками, помнящими рассказы очевидцев. Временных ограничений нет. Из первых двух присланных видеороликов продолжительность одного составляет пять минут, другого – 50", - рассказал куратор проекта.

По его словам, во многих семьях бережно хранят предметы. Оставшиеся от уже умерших участников войны. Их можно использовать в видеоработе – показать награды, рассказать о подвиге, за который они вручены. Зачитать письма, пролистать семейные альбомы. Повествование может вестись как от третьего, так и от первого лица.

Видеоматериалы, направленные для участия в проекте, должны содержать информацию об авторе: Ф.И.О, дата рождения, контактный телефон или адрес электронной почты, а также информацию о человеке, чьи воспоминания представлены в рассказе: Ф.И.О, участник Великой Отечественной войны/труженик тыла, наличие наград, краткая биография. Организаторы проекта по согласованию с автором могут вносить стилистические изменения в видеоматериалы без изменения фактических данных.

Присланные видеоматериалы будут опубликованы на официальных порталах и в социальных сетях автономного учреждения "Культура и молодежная политика" и его партнеров. Наиболее интересные работы войдут в одноименный видеосборник.

Ирина Кургузова