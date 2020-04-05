Тюменцы могут присоединиться к поэтическому марафону к 75-летию Победы

| Фото: группа "75 строф о войне..." ВКонтакте | Фото: группа "75 строф о войне..." ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают присоединиться к международному поэтическому марафону "75 строф о войне…". Флешмоб проходит онлайн, ролики размещаются на странице Красногорского филиала Музея Победы в соцсетях Facebook и ВКонтакте, сообщает информационный центр "Музея Победы".

Присоединиться к акции "75 строф о войне…" может любой желающий независимо от возраста и места проживания. Так, например, в марафоне уже приняли участие жители Италии.

Для участия необходимо записать на телефон стихотворение о Великой Отечественной войне и прислать на почту музея mmna@cmvov.ru.

Более подробнаz информация - на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.