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Тюменцы могут присоединиться к поэтическому марафону к 75-летию Победы

Общество, 14:31 05 апреля 2020

группа "75 строф о войне..." ВКонтакте | Фото: группа "75 строф о войне..." ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают присоединиться к международному поэтическому марафону "75 строф о войне…". Флешмоб проходит онлайн, ролики размещаются на странице Красногорского филиала Музея Победы в соцсетях Facebook и ВКонтакте, сообщает информационный центр "Музея Победы".

Присоединиться к акции "75 строф о войне…" может любой желающий независимо от возраста и места проживания. Так, например, в марафоне уже приняли участие жители Италии.

Для участия необходимо записать на телефон стихотворение о Великой Отечественной войне и прислать на почту музея mmna@cmvov.ru.

Более подробнаz информация - на официальном сайте Красногорского филиала Музея Победы.

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# 75-летие Победы , День Победы , марафон , музеи , стихотворения

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