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Платки победы шьют нижнетавдинцы к 9 Мая

Общество, 15:36 30 марта 2020

администрация Нижнетавдинского района | Фото: администрация Нижнетавдинского района

Акция "Платок победы земли Нижнетавдинской" проходит в Нижнетавдинском районе, сообщает администрация муниципалитета.

Более десятка солдатских платков изготовили жители Нижнетавдинского района вместе со своими детьми, внуками и правнуками. Организаторы акции стараются донести подрастающему поколению, что участвуя в этой акции, каждый, кто имел родных, воевавших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, вносит свой вклад в увековечивание памяти.

Для участия в акции необходимо изготовить солдатский платок, представляющий собой фрагмент ткани, размером 30х30 сантиметров с указанием: фамилия, имя, отчество участника Великой Отечественной войны, его годы жизни, можно добавить воинское звание, номер части, фронта. Способ нанесения информации может быть любой: вышивка, аппликация, художественная гладь, маркером, красками. Платок изготавливается из однотонной ткани с учетом цветовых гамм: для погибших на войне - красный; для пропавших без вести – белый; для умерших после войны – голубой. Платки можно украсить георгиевскими лентами и другими атрибутами военной тематики. Готовые платки планируется сшить в единое полотно и разместить 9 мая на территории празднования - площади Победы в районном центре.

Жители принесли уже более 10 платков, среди них лидирует голубой цвет – первые откликнулись родственники ветеранов, умерших в послевоенные годы.

Готовые изделия необходимо передать организаторам акции – в Центр культуры и досуга (с. Нижняя Тавда, ул. Мира, 10, 2 этаж).

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# ветераны , Нижнетавдинский район , патриотическое воспитание

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