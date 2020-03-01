В Голышманово объявлен конкурс "Была война...Была Победа"

| Фото: Общественная молодежная палата Голышманово во ВКонтакте | Фото: Общественная молодежная палата Голышманово во ВКонтакте

Фотоконкурс "Была война… Была Победа…" объявлен в Голышмановском городском округе. В конкурсе могут участвовать фотографы-любители и профессионалы разных возрастов. Прием заявок стартовал 1 марта, продлится до 20 мая, сообщают организаторы.

Фотоконкурс проходит по номинациям: "Этот День Победы" - фотографии с парадов Побед и праздников 9 Мая разных лет; "Наследники Великой Победы" - фотопортреты современников – потомков ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии участников патриотических движений и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, фотографии защитников Отечества – офицеров, солдат; "От героев былых времен…" - места памяти, памятные места. Фото воинских мемориалов и обелисков, фотографии памятников на основе военной техники, архитектурных памятников, посвященных Великой Отечественной войне. В данной номинации могут быть представлены фотографии благоустройства мест памяти воинов Великой Отечественной войны.

Номинации "Фронтовая фотография" - фотографии из семейных альбомов, сделанные в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.; "Они ковали Победу в тылу" - фотографии, посвященные труженикам тыла, вкладу работников трудового фронта в Победу.

Жюри оставляет за собой право определить дополнительную номинацию из числа понравившихся фоторабот, не вошедших в число победителей.

Принимаются фотографии хорошего качества в формате А4 (21х30 см), не более одной фотоработы от одного участника в каждой номинации, а также фоторабота в электронном виде в формате JPEG (ширина и высота изображения от 800px до 2000px, размер файла не должен превышать 15 Мбайт). Старые фотографии необходимо оцифровать.

Оценка конкурсных работ проводится организаторами конкурса. Победители определяются в каждой номинации отдельно. При оценке работ учитывается оригинальность сюжета; композиционное и цветовое решение; качество оформления/техника исполнения; точность соответствия заявленной тематике конкурса и полнота раскрытия темы.

Конкурсные работы и заявки принимаются по адресу: Голышманово, ул. Садовая, 102, в МАУ ДО "Голышмановский МЦ" (корпус 1), методический кабинет. По вопросам обращаться по телефону 8(34546)25033 – Молодых Ольга Александровна. Фотографии, присланные на конкурс позднее 20 мая 2020 года, могут быть отклонены от участия.

Итоги конкурса по всем номинациям будут подведены в течение 12 рабочих дней. Церемония награждения участников фотоконкурса состоится в Голышманово. Авторы лучших работ получат право участия в окружной фотовыставке "Была война… Была Победа…".

Анжела Лебедева