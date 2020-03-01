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В Тобольске фотографии для Стены памяти будут принимать онлайн

Общество, 14:13 27 марта 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Прием фотографий для формирования электронной базы участников войны и ветеранов трудового фронта Тобольска переходит в онлайн-формат с 28 марта, сообщает городская администрация.

Для этого необходимо собрать фотографии и документы своих родственников, переживших годы Великой Отечественной войны, заполнить заявку и согласие на обработку персональных данных, после чего отсканировать все документы и отправить организаторам по электронной почте: print_mt2014@mail.ru. Документы должны быть заполнены и подписаны заявителями, тем самым подтверждая тот факт, что они несут полную ответственность за предоставленные сведения.

Все принятые фотографии будут впоследствии размещены на Стене народной памяти, установленной на площади Победы. Ее открытие состоится в канун празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

В акции могут принять участие все жители города, независимо от возрастной категории, социального положения, общественно-политических взглядов и вероисповедания.

В электронную базу уже принято 2 тыс. 675 заявок от родственников ветеранов и тружеников тыла. Из них в Екатеринбургский художественный фонд отправлено 2 тыс. 202 заявки, остальные - в обработке.

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# Стена памяти , Тобольск

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