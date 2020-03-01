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Памяти Героев: капитан Булат Янтимиров - в числе первых форсировал Западную Двину

Общество, 16:14 27 марта 2020

На фото Булат Янбулатович Янтимиров

Командир батальона 306-й стрелковой дивизии из Тюменской области капитан Булат Янтимиров 24 июня 1944 года возглавил десант, первым с группой бойцов форсировал Западную Двину и, организовав атаку, захватил вражеские траншеи. Совинформбюро в этот день сообщило, что наши войска вышли к реке Западная Двина.

В течение 25 июня западнее города Витебск советские войска, развивая наступление, форсировали реку Западная Двина на фронте 30 километров и с боями заняли более 150 населенных пунктов, в числе деревню Шарипино, в боях за которую 26 июня 1944 года капитан Булат Янтимиров был смертельно ранен. Истекая кровью, он не покинул поля боя и продолжал стрелять по врагу.

Штурмовая группа Булата Янтимирова обеспечила форсирование Западной Двины под сильным артиллерийским и минометным огнем. Бойцы дивизии на подручных средствах переправлялись через реку. Вскоре подошли лодки и понтоны, на которых началась переправа артиллерии. Овладев плацдармом от устья реки Кривина до Шарипино, полки развернули с него наступление. К вечеру противник был выбит из Бешенковичей. 26 июня дивизия достигла реки Улла в районе Ивановска. К вечеру 27 июня дивизия достигла города Лепель. Утром 28 июня советские войска овладели Лепелем. После потери Лепеля остатки немецких войск сдавались в плен целыми ротами и батальонами.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм капитану Булату Янбулатовичу Янтимирову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Булат Янбулатович Янтимиров родился в 1915 году в деревне Верхний Ингал, Ялуторовского уезда, Тобольской губернии в крестьянской семье. Окончил Тюменское педагогическое училище, работал учителем.

В 1937—1940 годах проходил срочную службу в рядах Красной Армии. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. Вторично призван в армию в июне 1941 года. Окончил Тюменское военное пехотное училище в 1941 году. В боях Великой Отечественной войны участвовал с марта 1942 года.

Борис Олейник

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