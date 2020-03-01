Тюменцы собрали более четырех тысяч фотографий для галереи "Дорога памяти"

| Фото: foto.pamyat-naroda.ru/ | Фото: foto.pamyat-naroda.ru/

Более четырех тысяч фотографий собрали жители Тюменской области для размещения в галерее "Дорога Памяти". Она откроется на территории комплекса Главного храма Вооруженных сил России 6 мая 2020 года в Москве, сообщает Добровольческое движение Тюменской области.

Консультационную поддержку тюменцам оказывают специалисты и добровольцы областного поискового центра, они помогают переводить архивы в электронный формат. Сбор данных осуществляют военные комиссариаты Тюменской области.

Всего, по данным на 26 марта на сайте размещено более 27 млн 850 тыс. записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны. Принять участие в проекте может каждый, загрузив информационные материалы об участниках войны на сайт "Дорога памяти". Для этого потребуется внести в форму на сайте проекта фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной войны. Эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся на сайте "Память народа". Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

Собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти", включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных Сил, которые впервые продемонстрируют широкой общественности.