Выставки и акции к юбилею Победы проходят в школах и детских садах региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Ключевым событиям Великой Отечественной войны посвящена сменная экспозиция "Долгий путь к Великой Победе" в Переваловской школе. Она будет действовать до конца учебного года, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

На экспозиции представлены копии военных документов, карты сражений, макеты военной техники, интерактивные материалы, сейчас она посвящена героям Сталинграда. На экспозиции представлен макет "Дом Павлова". В этом четырехэтажном доме на протяжении 58 дней героически держала оборону группа советских бойцов во главе с сержантом Яковом Павловым. Подготовлена музыкальная зона с QR-кодом, где все желающие могут, воспользовавшись гаджетом, послушать песни военных лет. Особое внимание уделили именам героев сталинградских сражений, оформлена "Аллея памяти".

Проект "Мы помним" реализуют в червишевском детском саду в подготовительной группе "Смешарики". Здесь организована мини-выставка "Память бережно храним". В музее представлена небольшая часть военной техники, макеты медалей, которыми были награждены солдаты. Дети рассматривали фронтовые письма и фотографии, узнали, что символизируют черный и оранжевый цвета на Георгиевской ленте.

В богандинской школе № 2 в преддверии юбилея Победы в начальном звене проходит акция, посвященная городам-героям. Каждому классу предложили выбрать город-герой, подготовить материал и выступить со своим проектом перед ребятами других классов. Так, ученики 3а рассказали о городе-герое Мурманске. Ребята посмотрели видеоролик, познакомились с интересными фактами о военных действиях в городе. В годы Великой Отечественной войны Мурманск так и не был взят немецкими войсками благодаря подвигу солдат.