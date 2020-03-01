Юные ишимцы сделают открытки ветеранам

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Ишимским детям и подросткам до 18 лет предлагают создать открытки ветеранам в рамках одноименного областного фестиваля, сообщает пресс-служба областной больницы № 4. Мероприятие организовано департаментом здравоохранения региона и продлится с 20 марта по 19 апреля.

Творческая работа должна соответствовать тематике и не превышать формат А4. Открытка может быть выполнена в любой технике, любыми материалами. Подойдут карандаш, фломастер, гуашь, акварель, пастель, разрешено использование компьютерной графики, любых декоративных элементов. Приветствуется использование символики 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, поздравительные и благодарственные тексты.

Готовая работа должна быть подписана, с указанием фамилии и имени ребенка. Принести открытку можно администратору детской поликлиники по ул.Береговой, 25 или же в поликлинику №1 в кабинет № 326. Накануне 9 мая все детские поздравления в виде открыток будут распределены и вручены ветеранам великой Отечественной войны, проживающим на территории Ишима и Ишимского района.

Акция "Открытка ветерану" проходит во всех медицинских учреждениях области. Фестиваль организован с целью патриотического воспитания подрастающего поколения и формирования уважительного отношения к ветеранам Великой Отечественной войны.