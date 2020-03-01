Портреты героев Великой Победы появились на улицах Тобольска

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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11 баннеров с изображением тоболяков появились на городских экранах Тобольска, в рамках проекта "Герои Великой Победы".

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации города, акция является совместным проектом партии "Единая Россия" и компании "Транснефть-Сибирь". Баннеры разместят на экранах городских школ, а также уличных экранах ДК "Синтез" и ТРЦ "Жемчужина Сибири".

На фотографиях изображены тоболяки, удостоенные высоких званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Среди них, герои Советского Союза Иван Беспалов, Алексей Рогожин, Африкант Ерофеевский, Яков Неумоев, Алексей Мельников и другие.

Евгений Новоселов