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Портреты героев Великой Победы появились на улицах Тобольска

Общество, 18:10 19 марта 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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11 баннеров с изображением тоболяков появились на городских экранах Тобольска, в рамках проекта "Герои Великой Победы".

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в администрации города, акция является совместным проектом партии "Единая Россия" и компании "Транснефть-Сибирь". Баннеры разместят на экранах городских школ, а также уличных экранах ДК "Синтез" и ТРЦ "Жемчужина Сибири".

На фотографиях изображены тоболяки, удостоенные высоких званий за подвиги в годы Великой Отечественной войны. Среди них, герои Советского Союза Иван Беспалов, Алексей Рогожин, Африкант Ерофеевский, Яков Неумоев, Алексей Мельников и другие.

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Евгений Новоселов

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# 75-летие Победы , Герои Советского Союза , Тобольск

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