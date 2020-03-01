Тюменцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Наша история"

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Фонд поддержки образовательных проектов "Стратегия будущего" при поддержке Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации начал прием заявок для участия в IV Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Наша история", главной темой которого в текущем году станет "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

К участию в конкурсе приглашают учащихся общеобразовательных организаций (1-11 класс), студентов профессиональных образовательных организаций, студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования, молодые специалисты.

Конкурс проводится по номинациям: эссе по темам: "Пока мы едины, мы непобедимы" и "Герои живут рядом" (для участников от 11 до 35 лет); рисунок по темам: "Спасибо за мир" и "По следам военных событий" (для участников от 7 до 14 лет); видеоролик по темам: "Лица победы" и "Рассказ о Великой Победе новому поколению" (для участников от 15 до 35 лет); поэтическое произведение по темам: "Не прервется связь поколений" и "Слава, которой не будет конца" (для участников от 7 до 35 лет); исследовательская работа по темам: "Героические страницы истории России" и "Война в судьбе моей семьи" (для участников от 11 до 35 лет).

Заочный этап конкурса, сообщают организаторы, проводится в с 17 февраля по 2 апреля 2020 года. Окончание приема заявок 2 апреля 2020 года в 23часа по московскому времени.

Экспертная комиссия со 2 марта по 5 апреля 2020 года проводит оценку поступивших работ и определяет участников очного этапа Конкурса. Список участников очного этапа конкурса публикуется организационным комитетом на сайте my-history.ru не позднее 6 апреля 2020 года.

Регистрация на очный этап конкурса проводится в период с 6 по 24 апреля 2020 года. Окончание приема заявок 24 апреля 2020 года в 23 часа по московскому времени.

Очный этап конкурса проводится в Москве с 7 по 9 мая 2020 года и включает в себя публичную защиту конкурсных работ, образовательно-деловую и культурную программы.

Организационный комитет вправе вносить изменения в сроки проведения конкурса. Актуальная информация о сроках и месте проведения конкурса размещается на сайте my-history.ru.