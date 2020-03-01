Уроки памяти о Великой Отечественной войне проводят участники регионального агитпробега

| Фото: Областной поисковый отряд | Фото: Областной поисковый отряд

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Уроки памяти о Великой Отечественной войне, презентации деятельности поисковых отрядов, выставки снаряжения и оборудования, необходимого для полевых поисковых работ, демонстрацию фильмов о поисковом движении проводят участники агитационного пробега "Дорогами памяти – дорогами мира" по югу региона.

С 1 по 14 марта восемь поисковых отрядов организовали мероприятия в 13 муниципальных образованиях региона, сообщает Областной поисковый отряд.

Участниками агитпробега стали более 2 тыс. учащихся и учителей образовательных учреждений, а также местных жителей. Школьникам показали передвижные музейные выставки экспонатов, найденных в ходе полевых работ на местах сражений Великой Отечественной войны и отреставрированных поисковиками. Учащихся обучили алгоритму внесения данных родственников - участников войны и тружеников тыла на портал "Стена Памяти".

| Фото: Областной поисковый отряд | Фото: Областной поисковый отряд

В мобильных пунктах Общественных приемных по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны ведется прием заявок на уточнение данных, проводятся консультации жителей по вопросам поиска информации через общедоступные электронные базы и Книги Памяти.

Агитпробег продолжится до конца марта. Планируются мероприятия в Ялуторовске, Тобольске, Абатском, Казанском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Ярковском районах.