Суточная эстафета в проруби "Доплыть до Победы!" проходит в Тюмени

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

24-часовая эстафета в проруби "Доплыть до Победы!", приуроченная к 75-летию в Великой Отечественной войне стартовала в Тюмени 14 марта, сообщает МЧС по Тюменской области. Суточная эстафета продолжится до полудня 15 марта и станет подготовительным этапом к грандиозной эстафете по Черному морю из Новороссийска в Севастополь с 21 апреля по 8 мая 2020 года.

По итогам эстафеты будут отобраны 10 самых выносливых пловцов, которые примут участие в черноморской эстафете в конце апреля — начале мая. Начали заплывы марафонцы — спортсмены, способные преодолеть в холодной воде 1 тыс. и более метров.

Далее вступили в дело все остальные в порядке уменьшения дистанций, которые они способны проплыть. В 16 часов участники эстафеты разделились на три команды, которые будут сменять друг друга через каждые четыре часа.

Начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России Сергей Каплин отметил, что безопасности на эстафете традиционно отводится важное место: "Все турниры проходят с должным соблюдением всех необходимых требований. Кроме того, сотрудники ведомства сами поучаствовали в заплывах".

Отметим, турнир проводится уже в восьмой раз. За семь предыдущих лет было установлено три командных и четыре личных рекорда по продолжительности нахождения в холодной воде и по самому большому расстоянию, преодоленному в проруби.