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Шесть сегментов изготавливают для Стены народной памяти в Тобольске

Общество, 14:03 14 марта 2020

ООО "Югор-Урал" | Фото: ООО "Югор-Урал"

304 фотографии фронтовиков будет размещаться на каждом из шести сегментов Стены народной памяти мемориально-скульптурного ансамбля, который установят в Тобольске в год 75-летия Победы. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил генеральный директор ООО "Югор-Урал" Максим Емельянов.

"Фотографии будут размещаться по обе стороны сегментов, а сами они расположатся один за другим по три с каждой стороны от барельефа "Тоболяков Бессмертный полк". Фотографии земляков будут одного размера – формата А4, но по задумке автора рамки для них изготавливаем из труб разного сечения, визуально это дает эффект барельефности. Для более живого восприятия рамки располагаются не строго линейными рядами", - рассказал руководитель предприятия-изготовителя.

Каждая стальная металлоконструкция весит около 1 тыс. 700 кг. Первая уже готова и осмотрена автором проекта архитектором Сергеем Титлиновым и главой города Максимом Афанасьевым. Сейчас в производстве находятся пять следующих сегментов. Как пояснил Максим Емельянов, самая долгая часть была связана с согласованием всех деталей проекта. Основная технологическая идея заключалась в том, чтобы максимально избежать какой-то ошибки. Поэтому большая часть работ выполнена на лазерном станке, и все отверстия в рамках для крепления фотографий сделаны с машинной точностью. Рамки изготовлены из алюминиевого листа, чтобы при каких-либо повреждениях при эксплуатации, внешний вид не испортила ржавчина. Чтобы обеспечить долговечность металлоконструкция покрыта перед покраской жидким цинком – это самый эффективный способ защиты от коррозии.

ООО "Югор-Урал" Эскиз скульптурной композиции Екатеринбуржского художественного фонда | Фото: ООО "Югор-Урал"

Ирина Кургузова

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# Стена памяти , Тобольск , юбилей Победы

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