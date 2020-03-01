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Тюменцы покажут театральную постановку на всероссийском фестивале ко Дню Победы

Общество, 08:42 13 марта 2020

театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Cценическую версию романа "Так было" тюменского писателя Константина Лагунова - постановку "60 ударов сердца" - покажут в театральном центре "Космос" (Республики, 165а) 18, 19 апреля и 9 мая. Она станет частью фестиваля "23 дня до Победы", участие в котором примут десятки театров со всей страны, сообщает "Космос".

Фестиваль создан по инициативе Минобороны, Центрального Академического театра Российской Армии, при участии Союза театральных деятелей России к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. С 16 апреля по 9 мая по всей стране пройдут показы спектаклей от театров-участников акции. Одним из них станет Театральный центр "Космос" совместно с театром-студией "Билет на трамвай".

театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

В основе спектакля – история о людях, которые работали в тылу в военное время, о каждодневной борьбе с самим собой. В постановке роман впервые представлен через пластические средства выразительности.

"Мне кажется, что именно театр как искусство наиболее живое, остро реагирующее на сегодняшний день может быть площадкой для дискуссий о войне. Мы можем по-разному относиться к ней как к историческому событию, но справедливо будет сказать, что Великая Отечественная война – это часть личной истории каждого из нас. Театр – в первую очередь механизм приспособления к окружающему миру в настоящем и попытка осмысления темы войны в прошлом. Мне кажется, участие в этом фестивале – важный гражданский и человеческий опыт", – сказала театральный критик, заместитель руководителя по творческой части Театрального центра "Космос" Александрина Шаклеева.

Также спектакль примет участие в акции от билетного оператора "Кассир.ру" ко Дню театра. Зрители смогут приобрести билеты на показ 9 мая со скидкой 20%. Подробнее о постановке можно узнать в группе "Космоса" во "ВКонтакте" или на сайте учреждения.

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# 75-летие Победы , театры

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