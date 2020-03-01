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Портреты героев Великой Победы - на улицах Тобольска и Ишима

Общество, 13:41 12 марта 2020

пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия" | Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"

Проект "Герои Великой Победы" стартовал в Тобольске и Ишиме. На улицах города появились баннеры с изображениями наших земляков – Героев Советского Союза и других заслуженных ветеранов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Ранее проект "Герои Великой Победы" стартовал в Тюмени – на улицах города установлены баннеры с Героями Советского Союза Иваном Федюнинским, Марите Мельникайте, Николаем Кузнецовым, полным кавалером ордена Славы Хабибуллой Хайрулловичем Якиным, кавалером ордена Суворова III степени Василием Малковым и другими.

"Год памяти и славы – особенный для всех нас. Мы не должны забывать, какой ценой досталась нам Победа, сколько героев полегло на полях сражений и какой трудовой подвиг совершен в тылу. Очень важно, чтобы наша молодежь помнила о своих земляках – героях Победы", – подчеркнул секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

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# Герои Советского Союза

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