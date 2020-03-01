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Десять памятников отремонтируют в Уватском районе к юбилею Победы

Общество, 18:02 14 марта 2020

www.uvatregion.ru

Два миллиона рублей потратят на ремонт памятников в Уватском районе к юбилею Победы. На эти средства приведут в порядок 10 объектов, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Мемориальные доски на Кошелевском кладбище установят на постамент. Сейчас они располагаются на земле. Центральную плиту заменят, остальные две – с надписями фамилий участников Великой Отечественной войны – отреставрируют. У центрального памятника около здания администрации отремонтируют ступени, покрасят стелу и надписи на плитах.

Добавим, запланировано провести косметический ремонт памятников в Увате и Туртасе, облицевать основание гранитом у памятника "Защитникам Отечества" в Ивановке, поставить 40 метров нового ограждения около памятника "Защитникам Отечества во все времена" в Демьянке, заменить 18 метров ограждения и установить шесть бетонных цветочных вазонов у памятника "Слава защитникам во все времена" в Мугене.

Также укрепят основание и отреставрируют надпись на памятнике "Защитникам Отечества во все времена" в Тугалово, здесь же поставят новые цветники и перенесут ограждение. В Алымке мемориал отремонтировали осенью 2019 года.

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# Великая Отечественная война , памятники , реставрация , Уватский район , юбилей Победы

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