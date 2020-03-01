Александр Моор вручил юбилейные медали ветеранам войны и трудового фронта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодые поколения россиян, наши дети, внуки и правнуки должны понимать великую роль Советского Союза, Красной армии, всего трудового народа нашей страны в освобождении всего мира от фашизма.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая торжественную церемонию вручения юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" тюменским ветеранам войны и трудового фронта.

"Все ближе День Победы - праздник, священный для всех россиян. Мы чествуем ветеранов - замечательных людей, которые в тяжелые военные годы защищали нашу Родину на фронте и в тылу, восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство. Самая главная задача всех ныне живущих поколений - сохранение исторической памяти о той войне", - подчеркнул Александр Моор.

Необходимо общими силами противостоять продолжающимся попыткам псевдоисториков пересмотреть и переписать историю Великой Отечественной войны, обратился к ветеранам войны и труда глава региона.

"Мы с вами должны защитить молодых россиян от лживой информации о Великой Отечественной войне", - заявил губернатор.

По поручению президента Российской Федерации Александр Моор вручил юбилейные награды 11 ветеранам войны, труженикам тыла и малолетним узникам фашистских концлагерей.

"Большое спасибо, что о нас помнят и заботятся", - сказала в ответном слове ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Анна Калиновна Степанова. В годы войны Анна Калиновна 14-летним подростком трудилась в артиллерийской воинской части - готовила боеприпасы к отправке на фронт. Она награждена медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

"Общий долг всех поколений - отдать дань памяти и уважения фронтовикам и труженикам тыла. Трудовой героизм не менее важен, чем боевой. Самое главное, что в те тяжелые годы наш народ единым фронтом боролся за Победу, каждый на своем месте делал то, что нужно для Родины. Подвиг вашего поколения всегда будет для нас очень важным примером", - обратился к ветеранам Александр Моор.

Евгений Бабенко