Шарф для фронтовиков свяжут жители двадцати муниципалитетов Тюменского района

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

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Теплый шарф, какие 75 лет назад передавали фронтовикам, свяжут жители Тюменского района. Трудиться над ним по очереди будут представители 20 муниципалитетов территории, сообщает администрация района.

Идею изготовить шарф высказали и на презентации культурно-просветительского проекта "Победа, добытая трудом", посвященного подвигу тружеников тыла Тюменского района в годы Великой Отечественной войны. Он представляет собой передвижную выставку, которая до конца 2020 года побывает во всех муниципалитетах района. Правая сторона экспозиции стилизована под убранство домашней комнаты военных лет, левая сторона - под блиндаж. Выставка открылась в Мальково, 26 марта будет представлена в Чикче, 8 апреля - в Муллашах, 23 апреля - в Андреевском.

По мнению организаторов, проект покажет сопричастность земляков к общей победе над фашизмом. Так, в Боровском труженики тыла добывали торф, в Винзилях делали железнодорожные шпалы, в Кулаково шили теплые шубы, в Андреевском заготавливали рыбу. Экспозиция позволит жителям района ощутить себя наследниками Победы, восполнить исторические пробелы и сформировать образы территорий в контексте военной тематики.

На открытии передвижной выставки в Мальково присутствовали труженики тыла, которые рассказали собравшимся школьникам о военных годах, о том, как трудились на хозяйственных работах. Ребята учились повязывать георгиевские ленточки и узнали, что носить их нужно только на левой стороне груди.