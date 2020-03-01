Тюменских школьников знакомят с поисковой работой

| Фото: Областной поисковый отряд | Фото: Областной поисковый отряд

Более 170 учащихся и педагогов тюменской школы № 89 участвовали в акции "Нам доверена Память", сообщает Областной поисковый отряд.

Специалисты Тюменского областного поискового центра и бойцы поисковых отрядов "Савояр", "Десант" и "Тюмень-ТюмГУ" организовали работу площадок, посвященных направлениям работы поисковиков, и тематические уроки.

На площадках поисковиков школьники спели военные песни под живую игру на музыкальных инструментах, сделали фотографии в военной форме, взяли в руки макеты оружия Красной Армии. Учащимся показали полевой быт, снаряжение и специальное оборудование, необходимое в экспедициях.

Поисковики организовали работу передвижной музейной экспозиции "Эхо памяти", в которой представлены личные вещи, предметы обмундирования, вооружения красноармейцев, найденные в экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны. Отдельная выставка была посвящена авиапоиску – самолетам ЛаГГ-3 и Пе-2 времен войны, которые были обнаружены в Тверской области, и судьбам их экипажей. Экспозиция включает в себя детали самолетов, документы и личные вещи летчиков.

| Фото: Областной поисковый отряд | Фото: Областной поисковый отряд

Специалисты и добровольцы Областного поискового центра провели уроки в различных форматах: игру-викторину "Тюмень тыловая", интерактивный урок-беседа "Великая Отечественная война в вопросах и ответах", экспозицию оборудования и снаряжения участников поисковых экспедиций, эстафету "Тропа поисковика".

Акция "Нам доверена Память" проводится в образовательных учреждениях Тюмени каждую неделю. В феврале-марте тюменские поисковики организовали три мероприятия. Следующая акция пройдет 21 марта в лицее № 81.