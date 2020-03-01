Фестиваль "23 дня до Победы" объединит театры России

| Фото: театральный центр "Космос" | Фото: театральный центр "Космос"

Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы" пройдет с 16 апреля по 9 мая года в Театре армии и на сценах театров России, сообщает Министерство культуры РФ.

Фестиваль памяти, в рамках которого театры-участники покажут на своих площадках спектакли о войне и отметят на этот период здания театров символом Победы — звездой, пройдет в год юбилея Победы по всей стране в течение 23 дней. Именно такой срок прошел со дня подписания приказа о начале Берлинской стратегической наступательной операции до полной капитуляции фашистской Германии.

Открытие фестиваля "23 дня до Победы" состоится на площади перед Центральным академическим театром Российской армии 16 апреля. 17 апреля на Большой сцене Театра армии будет показан спектакль "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского.

"В рамках фестиваля здание каждого российского театра, принимающего в нем участие, будет украшать символ Победы, логотип фестиваля — пятиконечная звезда. На своих сценах театры покажут поставленные в разные годы спектакли о Великой Отечественной войне. Также в Театре армии состоятся читки пьес, написанных о войне с 1941 года по сегодняшний день", — рассказал председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Александр Калягин.

В дни фестиваля самым значимым хэштэгом в буклетах, листовках, на сайтах театров-участников станет хэштэг #23днядопобеды. На больших экранах перед Театром армии, а также на его сайте ежедневно будет транслироваться обратный отсчет времени "до Победы осталось … дней".

Завершится фестиваль гала-концертом на площади перед Театром армии 9 мая.

Напомним, молодежный театральный центр "Космос" присоединится к фестивалю "23 дня до Победы" постановкой "60 ударов сердца" по роману тюменского писателя Константина Лагунова "Так было".