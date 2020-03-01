Памяти героев: Алексей Унжаков в одном бою уничтожил шесть танков

Фото из архива школы Казанского района Фото из архива школы Казанского района

Шесть танков подбил командир орудия из Ильинки в одном бою 18 августа 1944 года . Всего в этот день, как сообщало Совинформбюро, советские войска на всех фронтах подбили и уничтожили 203 немецких танка.

В августе 1944 года легкий артиллерийский полк, в котором служил командир орудия старший сержант Алексей Унжаков, занимал оборону в районе деревни Богачи, когда противник начал танковую атаку с целью прорвать фронт.

Командир орудия проявил выдержку и хладнокровие и произвел первый выстрел из орудия, когда немецкий танк "Пантера" приблизился на расстояние 400 метров. Точным попаданием снаряда в стык между корпусом и башней танк был уничтожен. Вслед за этим орудие Унжакова уничтожило еще три танка, заставив противника отступить. Прямым попаданием вражеского снаряда орудие Унжакова было разбито, а весь расчет выведен из строя. Сам Алексей был серьезно ранен, но не покинул огневую позицию, а ползком перебрался к исправному орудию, расчет которого также был полностью выведен из строя.

После того, как немцы начали следующую атаку, сибиряк в одиночку начал вести огонь из орудия. Огонь с позиции, которая считалась подавленной, стал неожиданным для противника и Унжаков подбил еще два танка и бронемашину.

Прибывшие на помощь артиллеристы соседней батареи вынесли ослабевшего от потери крови Унжакова из боя.

24 марта 1945 года указом президиума Верховного Совета СССР Алексею Унжакову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Алексей Унжаков родился в деревне Ильинка Казанского района Тюменской области в семье крестьянина. Окончил семилетнюю школу и школу фабрично- заводского обучения, работал помощником машиниста на паровозе.

В Красной Армии с 1943 года. Воевал на Брянском, 1‑м и 2‑м Прибалтийском, 3‑м Белорусском фронтах.

В 1946 году был демобилизован. Жил в городе Омске. Работал заместителем начальника отдела снабжения завода "Электроточприбор".

Борис Олейник