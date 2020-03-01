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Около семисот тоболяков выстроятся в цифру 75 в честь Дня Победы

Общество, 15:01 21 марта 2020

центр искусств и культуры Тобольска во Вконтакте | Фото: центр искусств и культуры Тобольска во Вконтакте

Около 700 человек примут участие в массовом арт-мобе "Победа" в Тобольске 4 мая. Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" одна из организаторов акции Светлана Еделькина, флешмоб посвящен юбилею Великой Победы.

Участие в нем примут представители учреждений, предприятий, организаций и жителей города. На Красной площади кремля горожане выстроятся в огромную цифру 75 и замрут на 10 минут.

"Каждому участнику арт-моба будет выдан красный дождевик и присвоен номер. Он будет соответствует номеру квадрата, в который должен встать участник на площади", - отметила Светлана Еделькина.

В ходе акции будет вестись аэровидеосъемка, после будет смонтирован ролик.

Принять участие в акции может любой желающий. Заявки принимаются до 10 апреля на адрес электронной почты mauk-center@mail.ru с пометкой арт-моб "Победа".

Евгений Новоселов

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# 75-летие Победы , Тобольск , флешмоб

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