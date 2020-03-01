Минифорум посвятили юбилею Победы в детском саду Юргинского района

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Минифорум "Большая перемена", посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, состоялся в Лесновском детском саду Юргинского района, сообщает информационно-издательский центр "Призыв".

Воспитанники групп участвовали в викторине на знание известных слов и событий, связанных с военной тематикой.

Затем прошла песенная эстафета. Родители ребят младшей группы исполнили песню "В землянке". Они сделали импровизированный костер, надели гимнастерки для создания атмосферы. В старшей и подготовительной группах родители также исполнили фронтовые песни.

Завершился форум мастер-классом по изготовлению открыток ко Дню Победы.