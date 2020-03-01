Экскурсию по выставке к юбилею Победы голышмановские музейщики проводят онлайн

скриншот онлайн-трансляции выставки "Все для фронта - все для победы" | Фото: Голышмановский краеведческий музей скриншот онлайн-трансляции выставки "Все для фронта - все для победы" | Фото: Голышмановский краеведческий музей

Выставка "Все для фронта – все для победы" в Голышмановском музее была презентована жителям округа 13 марта. Сегодня она транслируется на Youtube в связи с переходом всех учреждений культуры на онлайн-режим из-за коронавируса.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая Голышмановском краеведческим музеем Светлана Усольцева

В основе экспозиции - фотографии, приказы, медали времен Великой Отечественной войны. Все материалы собирались не один год, переданы в фонд музея участниками войны, тружениками тыла, их родственниками.

"Самый первый документ, который есть в распоряжении музея – приказ от 23 июня 1941 года о призыве в ряды Красной Армии жителей Голышмановского района. Есть полный список 10-классников, которые сразу после выпускного бала, всем классом ушли на фронт. Имеются материалы о работе школы в годы войны. В наше распоряжение поступил лист из книги, на котором между строчками сажей написан диктант", - рассказывает Светлана Усольцева.

530 детей разного возраста были доставлены в Голышманово из блокадного Ленинграда. Три интерната было для них организовано – в Голышманово, Усть-Ламенке и Малышенке. Музейщики хранят письма от блокадников, в которых они с большой теплотой вспоминают то время.

В 1941-1942 г. в Голышманово на базе первой школы был организован эвакуационный госпиталь. Сюда доставляли солдат с челюстными ранениями, а медиков, узких специалистов не хватало, через год его расформировали и направили солдат в Омск.

"Мы также рассказываем гостям о железной дороге – артерии соединяющей тыл и фронт. У нас сохранены рассказы тружеников о том, как они вручную расчищали рельсы от снега, чтобы обеспечить бесперебойное движение поездов. Отдельная экспозиция посвящена женщинам-трактористкам. В Голышманово работало ПТУ, которого готовило трактористок", - говорит заведующая краеведческим музеем.

Заканчивается выставка информацией о том, как голышмановцы узнали о победе над фашизмом.

Добавим, всего в годы Великой Отечественной войны из Голышманово и Голышмановского района на фронт было призвано 7 тыс. 333 человека. Из них 4 тыс. 808 не вернулись домой. 3 тыс. 161 – погибли. 255 – умерли от ран. 1 тыс. 647 - пропали без вести.

Анжела Лебедева