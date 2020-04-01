Ремонт мемориалов в Уватском районе завершат ко Дню Победы

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Ремонт мемориалов к юбилею Победы в Мугене и Демьянском Уватского района будет завершен ко Дню Победы. Такое решение принято по итогам встречи главы муниципалитета и заместитель генерального директора общества "Транснефть – Сибирь", сообщает пресс-служба администрации района.

Также Сергей Путмин и Сергей Сметанюк стороны обсудили вопросы дальнейшей поставки теплоносителя предприятия "Демьянское КП", завершения отопительного сезона 2020 года в Демьянском, планы по строительству ограждения территории и оснащения новым оборудованием учебных кабинетов Демьянской средней школы.

"Нашу договоренность мы выполним и к 9 мая приведем памятники в порядок. Также обговорили ремонт школы в Демьянском, мы завершим необходимые работы по ограждению и ремонту кабинетов. Обсудили сотрудничество по реализации социально-экономических программ", – сказал Сергей Сметанюк.

Глава района отметил, что в 2019 году, благодаря инициативе генерального директора Виктора Бронникова, проведены косметический ремонт и электромонтажные работы, установлена пожарная сигнализация и выполнено интерьерное решение кабинетов в корпоративном стиле. Оснащены лабораторным и демонстрационным оборудованием классы физики, химии и математики в двух школах района. Также за счет средств компании провели проектные работы по капитальному ремонту Демьянской школы.

"Компания "Транснефть – Сибирь" является давним надежным партнером Уватского района. Уже много лет мы находим совместные решения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, особенно теплоснабжения села Демьянское. Особое внимание хочу обратить на помощь наших партнеров в восстановлении памятников ко Дню Победы. Это не просто улучшение внешнего вида, но и дань уважения ушедшим воинам Великой Отечественной войны", - сказал Сергей Путмин.