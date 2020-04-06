Мы быстро взрослели, время было такое, вспоминает труженица тыла из Викулово

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12 участников трудового фронта Викуловского района получили памятные юбилейные медали к 75-летию Победы в 2020 году.

Среди награжденных - викуловчанка Августа Михайловна Корсукова. Родилась она в 1930 году в маленькой деревне Тамакуль. Детство получилось тяжелым: воспитывала одна мама, не было своей избы, приходилось жить в банях, скитаться по домам.

К началу войны Августе Михайловне было 11 лет - в таком возрасте дети уже работали.

"Помню, как все на фронт уходили, как оплакивали погибших. Трудились в поле, хотя были совсем ребятишки. Мы быстро взрослели, время такое было. А хлеб? Я долго не знала, какой он – пшеничный, ели только овсяный, да и то не досыта. Тогда у нас поговорка была: "Трава – лекарь, а ягоды – витамины". Ели все, что росло в лесу, в поле. Медунки только выйдут из под снега – собирали и ели. Так и выжили", - вспоминает она.

Бережно хранит Августа Михайловна свои награды: "Победитель соцсоревнования", "Ударник труда" разных лет, медали за труд и юбилейные.

"Вот все мое богатство. Еще раньше давали за работу отрез ткани, чулки, платок. Работящая я была, мне девчонки, что похитрее, не раз говорили: что ты так вкалываешь, отдыхай. А я не могла, за все бралась, хоть какая оплата бы была. Пенсию хорошую заработала. Сейчас бы жить да радоваться, да годы ушли", - говорит она.

Отметим, что по указу президента РФ Владимира Путина памятными юбилейными медалями "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" награждаются участники войны, труженики тыла и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Всего в Тюменской области медали получат 7,5 тыс. человек.

Евгения Шевцова