  • 14 апреля 202014.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Материалы для интерактивной выставки ждут от тюменцев

Общество, 08:10 14 апреля 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Материалы для интерактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны ждут от тюменцев. Выставка проводится при поддержке правительства Москвы и приурочена к Году памяти и славы, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Цель выставки — показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов Советского Союза, рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы наполняли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей.

Всех желающих приглашают принять участие в организации выставки и прислать информационные материалы на почту pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 14.04.2020Ранняя весна - не гарантия большого половодья, считает специалист
10:37 14.04.2020В центре Тюмени меняют аварийный водопровод
09:59 14.04.2020Тюменцам напоминают о правилах пожарной безопасности за городом
09:40 14.04.2020Такса Теги ищет дом