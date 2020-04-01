Материалы для интерактивной выставки ждут от тюменцев

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Материалы для интерактивной выставки, посвященной героизму, культурному многообразию и единству советского народа в годы Великой Отечественной войны ждут от тюменцев. Выставка проводится при поддержке правительства Москвы и приурочена к Году памяти и славы, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Цель выставки — показать годы Великой Отечественной войны через судьбы людей разных народов Советского Союза, рассказать о том, как ценности и самобытность этнических культур в бескомпромиссные военные годы наполняли силой, мужеством и стойкостью судьбы людей.

Всех желающих приглашают принять участие в организации выставки и прислать информационные материалы на почту pr@fadn.gov.ru до 30 апреля 2020 года.