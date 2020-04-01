Стартовала акция "Я - внук героя!"

| Фото: Дом культуры "Орфей" во ВКонтакте | Фото: Дом культуры "Орфей" во ВКонтакте

Акцию "Я - внук героя!", посвященную празднованию 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, запустил в своих социальных сетях Дом культуры "Орфей".

Как сообщают организаторы акции, сотрудники ДК "Орфей" расскажут о героических подвигах своих прадедов. Историей уже поделилась менеджер Александра Лыткина. Она рассказала, как воевал ее прадед Петр Свирень.

Дом культуры призывает тюменцев поделиться своими историями. Для этого нужно отправить на адрес электронной почты orfei-mms@yandex.ru фото- и видеорассказы.

Все материалы будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях ДК "Орфей": ВКонтакте, Instagram.