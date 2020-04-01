Сто первый день рождения отметила тюменский ветеран войны и труда
101-й день рождения отмечает 10 апреля вдова инвалида Великой Отечественной войны, ветеран войны и труда Александра Сидоренко в отделении милосердия Областного геронтологического центра, сообщает учреждение.
Юной Александре предстояло пережить много тягот и испытаний, она стала свидетелем многих исторических событий, в том числе Великой Отечественной войны. Будучи юной, девушка мужественно встречала любые трудности и всегда верила в лучшее. Она оставалась сильной и училась философски относиться ко всем превратностям судьбы.
Сотрудники отделения милосердия подчеркивают, что их подопечная ― скромный и очень добрый человек с большим сердцем и искренней душой.
101-й день рождения Александра Сидоренко встретила в торжественной обстановке в кругу близких ей людей.