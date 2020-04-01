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Сто первый день рождения отметила тюменский ветеран войны и труда

Общество, 18:37 10 апреля 2020

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

101-й день рождения отмечает 10 апреля вдова инвалида Великой Отечественной войны, ветеран войны и труда Александра Сидоренко в отделении милосердия Областного геронтологического центра, сообщает учреждение.

Юной Александре предстояло пережить много тягот и испытаний, она стала свидетелем многих исторических событий, в том числе Великой Отечественной войны. Будучи юной, девушка мужественно встречала любые трудности и всегда верила в лучшее. Она оставалась сильной и училась философски относиться ко всем превратностям судьбы.

Сотрудники отделения милосердия подчеркивают, что их подопечная ― скромный и очень добрый человек с большим сердцем и искренней душой.

101-й день рождения Александра Сидоренко встретила в торжественной обстановке в кругу близких ей людей.

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# Великая Отечественная война , ветеран

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